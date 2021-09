Nelly trapt het nieuwe seizoen van Miljoenenjacht af met flink geldbedrag

Nelly, die samen met haar zoon Martijn naar de studio is gekomen, hoeft niet lang na te denken over haar wensen. Maar om die in vervulling te laten gaan moet ze wel flink wat geld winnen. ,,Ik zou het erg leuk vinden om een vakantiehuisje in Zeeland te hebben’’, vertelt ze aan presentatrice Linda de Mol. Maar daar houdt het wensenlijstje van Nelly niet op: ,,Als het écht een klapper wordt zou ik het fijn vinden om de kinderen te helpen aan een huis.’’

Nelly, die het hoofd aardig koel hield tijdens de voorrondes, koos onmiddellijk voor nummer 23 als haar ‘gelukskoffertje’ van de avond. ,,Dat is mijn trouwdag,’’ vertelt ze. Ze is inmiddels alweer 31 jaar samen met haar jeugdliefde Pieter, dus 23 moest en zou haar geluksgetal zijn.

,,Ik hoop dat je de lage bedragen eruit gaat vissen’’, zegt Linda de Mol als Nelly begint aan haar eerste ronde, maar helaas is het eerste koffertje dat ze wegspeelt direct 200.000 euro waard. Geen reden voor paniek, want gelukkig herpakt ze zich snel: in het volgende koffertje zit maar één cent. Nelly gaat optimistisch verder, maar speelt daarna direct de 400.000 en 500.000 euro weg.

Volgens Linda de Mol maakt dat niet veel uit, want de vijf hoogste bedragen staan er nog steeds. Reden genoeg voor Nelly om het eerste bod van de bank van 44.000 euro naast haar neer te leggen en voor No Deal te gaan. ,,Nee hè, dat zou heel gek zijn’’, reageert Linda. Ook het bod van 85.000 euro in de volgende ronde besloot Nelly niet aan te nemen.

In de derde ronde ziet het er voor Nelly nog steeds goed uit, want ze heeft het koffertje met daarin 5 miljoen euro nog altijd niet weggespeeld. De bank heeft dat ook gezien en biedt daarom een bedrag van 166.000 euro. Van dat bedrag kan ze geen vakantiehuisje kopen, dus voor Nelly is wederom de keus snel gemaakt om voor No Deal te gaan. ,,Nu wordt het wel heel spannend’’, zegt Linda. In de volgende ronde krijgt ze een bod van 223.000 euro, maar ook daar neemt Nelly geen genoegen mee: ze speelt door.

Dat het spannend werd, daar had Linda zeker gelijk in, want in de vierde ronde speelt Nelly de 750.000 euro weg. Toch verdubbelt de bank bijna het vorige bod en krijgt Nelly nu de kans om 433.000 euro mee naar huis te nemen. ,,Nelly, dat is een huis! Gewoon meer dan vier ton!’’ reageert Linda direct enthousiast. Ze wil nog een heel verhaal gaan afsteken over waarom ze wel of niet voor de koffer moet kiezen, maar de keus is bij Nelly wederom snel gemaakt. Binnen no time drukt ze op de knop en gaat ze 433.000 euro rijker naar huis.

