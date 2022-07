Neonkleuren van Ryan Goslings Ken doen bijna pijn aan je ogen, maar de styling is wél een feestje

Tot 2018 leverde hij kaskraker na kaskraker af, maar vervolgens bleef het vier jaar stil rond Ryan Gosling. Tot nu toe dan, want de acteur heeft de draad weer opgepakt. Momenteel is hij te zien in de Netflix-film The gray man en dat hij ook nog met een heel ander filmproject bezig is, kan je bijna niet zijn ontgaan. Keer op keer duiken er namelijk heerlijke plaatjes op van de acteur als Ken. Je weet wel: de lover van Barbie. Bruin, gespierd, een witte tandpasta-lach en in dit geval ook: heel geblondeerd.