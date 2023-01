Nep-influencer die New Yorkse jetset bedroog met miljonairsleven werkt aan eigen tv-show

Tussen 2013 en 2017 deed Sorokin zich lange tijd voor als Anna Delvey, zogenaamd een rijke Duitse erfgename. Zo at ze in restaurants, sliep ze in hotels en vloog ze met vliegtuigen zonder hiervoor te betalen. Na een gevangenisstraf van vier jaar werd ze vorig jaar februari vrijgelaten. Korte tijd later werd ze opgepakt omdat haar visum was verlopen. In oktober kwam ze weer op vrije voeten. Sindsdien heeft ze huisarrest.