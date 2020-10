Net als je denkt dat het mediajaar niet gekker kan worden, is daar Paul de Leeuw

Jan de Hoop: Vroeg opstaan blijft drama, maar ik heb me nog nooit verslapen

28 oktober Jan de Hoop heeft zich naar eigen zeggen nog nooit verslapen, maar is wel eens te laat gekomen voor het ontbijtnieuws op RTL 4. Dat zegt de presentator in reactie op het nieuws over NPO Radio 2-dj Giel Beelen, die in één week zijn eigen ochtendshow miste en ook nog een keer te laat kwam.