Netflix bevestigt film van hitserie Luther

Hoofdrolspeler Idris Elba zei vorig jaar al dat er plannen waren voor een film, maar dat was tot dusver nog niet bevestigd. Netflix meldt dat Elba wederom in de huid kruipt van de detective. Ook zijn Lord of the Rings-acteur Andy Serkis en Cynthia Erivo, bekend van onder meer de film Bad Times at the El Royale, aan de cast toegevoegd. Het is nog niet bekend wanneer de film verschijnt.