Netflix-docuserie Cheer krijgt tweede seizoen, maar dat ziet er heel anders uit

Patricia Paay negeerde doktoren en liep zelf weg uit zorghotel: ‘Ineens waren ze me kwijt’

Patricia Paay (72) heeft het advies van haar doktoren in de wind geslagen toen ze onlangs het zorghotel in Breda verliet. De specialisten wilden dat ze bleef, maar Paay was bang haar 95-jarige moeder nooit meer te zien en liep zelf naar buiten. ,,Ineens waren ze me kwijt, haha. Ik kon het niet langer aanzien en wilde na al die tijd gewoon naar huis.’’

