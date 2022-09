Netflix geeft eerste beelden vrij van nieuw seizoen hitserie You, op deze datum is de première

In het nieuwe seizoen van de thrillerserie werkt Joe Goldberg (Penn Badgley) in Londen als professor. Hij heeft een andere naam aangenomen en kan daardoor zijn verleden in New York en Los Angeles achter zich laten. In de nieuwe trailer wordt erop gehint dat Joe weer een aantal dames op het oog heeft om te stalken. Zijn belangrijkste tegenspeler wordt vermoedelijk actrice Charlotte Ritchie, onder meer bekend van de series Call the midwife en Feel good.

You gaat over (voormalig) boekenverkoper Joe Goldberg. Aanvankelijk lijkt hij een romanticus, maar al snel blijkt hij een donkere kant te hebben. De serie, die is gebaseerd op de boeken van Caroline Kepnes, is sinds 2018 te zien.

Volledig scherm 'Joe Goldberg' in de nieuwe beelden. © YouTube Netflix

