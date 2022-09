Netflix kondigt releasedatum derde reeks Emily in Paris aan

Lily Collins kondigt twee nieuwe seizoenen Emily in Paris aan

Het tweede seizoen van de hitserie Emily in Paris is nog maar net op Netflix te zien of hoofdrolspeelster Lily Collins kondigt maar liefst twee nieuwe seizoenen aan. ‘Ik hou echt van jullie allemaal, heel erg bedankt voor de ongelooflijke steun’, schrijft de actrice.

