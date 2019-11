Netflix past docu Demjanjuk aan na klacht Poolse premier

Kardas­hians onder vuur na voedselge­vecht: ‘Mensen sterven van de honger’

14 november In de nieuwste aflevering van Keeping up with the Kardashians is te zien hoe een gezellige lunch van de realityfamilie aan de dis bij Khloé uitmondt in een ordinair voedselgevecht. Dat valt bij het gros van de fans niet bepaald in goede aarde. ‘Ondertussen sterven er mensen van de honger...’