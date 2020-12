Netflix richt fonds voor beginnende filmmakers op

Tien beginnende filmmakers zullen tussen de 22.000 en 44.000 euro krijgen van Netflix om een korte documentairefilm in elkaar te steken. Het eindproduct moet tussen 8 en 12 minuten lang zijn, en binnen het opgegeven thema - ‘Britain’s Not Boring and Here’s a Story’ (Groot-Brittanië is niet saai, en hier is een verhaal, red.) - passen.

De afgewerkte films zullen gedeeld worden op de sociale mediakanalen van Netflix. Bovendien is er ook sprake van een mogelijke toekomst bij de streamingdienst. ,,Het maakt niet uit of je ooit al een camera in handen hebt gehad: we willen iedereen met een goed verhaal aanmoedigen om er gewoon voor te gaan", zegt Kate Townsend, hoofd van Netflix Original Documentaries. ,,We zijn op zoek naar de dapperste, grappigste en meest verrassende verhalen, en we kunnen niet wachten om te zien wat jullie in huis hebben."