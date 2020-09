Netflix-serie Undercover wekelijks gratis te zien op Vlaamse zender Eén

Ruim miljoen kijkers zien troostende Dionne Stax in Van Onschatba­re Waarde

3 september Het MAX-programma Van onschatbare waarde heeft in de tweede week meer kijkers getrokken dan met aflevering één. Meer dan 1,3 miljoen kijkers schakelden gisteren in op NPO 1 om naar presentatrice Dionne Stax en haar team van experts te kijken. Daarmee was de show na het NOS Journaal het best bekeken programma van de avond, blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek.