Netflix-songfestivalfilm vanaf volgende maand te zien

Ferrell maakte vorig jaar bekend dat hij met Netflix aan de komische film over het jaarlijkse liedjesfestijn werkt. De voorbereidingen duurden zo’n vier jaar, aldus de acteur. De Amerikaanse komiek kwam in aanraking met het songfestival toen hij zo’n twintig jaar geleden familie van zijn vrouw in Zweden bezocht.



,,Op een avond vroeg haar neef: ‘zullen we het songfestival kijken?’ en ik zei oké. Ik heb vervolgens drie uur lang met open mond gekeken. Ik kon niet geloven wat ik zag”, aldus Ferrell. ,,Jullie weten het al lang, maar het spektakel, de humor en het camp-gehalte was verslavend. Ik dacht altijd al dat iemand er eens een film over moest maken, maar niemand deed het. Zo begon het balletje vier jaar geleden te rollen.”



The Story of Fire Saga gaat over twee IJslandse muzikanten, gespeeld door Will Ferrell en Rachel McAdams. De twee krijgen de kans om hun land te vertegenwoordigen op het songfestival, en zetten zich daar met volle overgave voor in. Ook onder anderen Demi Lovato, Pierce Brosnan en Dan Stevens spelen rollen.