Netflix stelt regisseur Antoinette Beumer aan om series voor Benelux te ontwikkelen

Jinek zondag in teken van Peter R. de Vries, met onder anderen advocaten kroongetui­ge aan tafel

28 augustus De uitzending van Jinek staat zondag in het teken van Peter R. de Vries. Eva Jinek blikt in de aflevering terug op de dood van de misdaadverslaggever en praat met haar gasten over de nasleep van zijn overlijden.