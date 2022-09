Netflix-thriller Athena is op technisch vlak de meest verbluffende film van het jaar

recensieHet is een schande dat we het overweldigende Athena , over een explosieve botsing tussen de politie en razende jongeren uit een Franse banlieue, niet op het grote witte doek mogen zien. Het enige voordeel van de directe route naar Netflix: je kan tussendoor even pauzeren om wat lucht te happen, of de openingsscène – een minifilm op zich - direct nog eens ervaren en je door alle visuele krachtpatserij omver laten blazen.

Athena Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Thriller/Drama



Die eerste elf minuten zijn een ware masterclass film maken. We zien de bestorming van een politiebureau en hoe de woedende menigte wapens buit maakt terwijl iedereen elkaar bestookt met molotovcocktails, kogels, traangas en vuurwerk. Als de opruiers hebben waar ze voor kwamen, vluchten ze in een gestolen politiebusje terug naar hun wijk (de fictieve, maar exemplarische banlieue Athena) waar iedereen zich gereed maakt voor een oorlog tegen de autoriteiten. De camera zweeft dwars door, onder en boven de geweldsexplosies heen. Alles gebeurt in één lange, ongemonteerde take.

En dan hebben we het alleen nog over de visuele begaafdheid van de proloog. In die 11 hyper kinetische minuten leren we ook alles wat we moeten weten over het centrale conflict en wat er allemaal op het spel staat. De razernij is wat volgt op de dood van een jochie door, zo wordt althans aangenomen, excessief politiegeweld. Zijn drie broers gaan verschillend om met het nieuws: Abdel is als militair werkzaam voor de overheid en maant zijn familie en iedereen in Athena tot kalmte, maar broer Karim krijgt een waas voor zijn ogen en wil met de complete buurt (waar hij optreedt als leidsman) alles kort en klein meppen. En dan is er nog Moktar die vooral handelt uit opportunisme en te midden van alle hectiek zijn drugsimperium overeind probeert te houden.

Snelkookpan

Als de titel eindelijk in beeld verschijnt, ben je even met stomheid geslagen. Wat voltrok zich zojuist allemaal voor mijn ogen? Maar veel rust krijgen we niet. Regisseur Romain Gavras en scenarist Ladj Ly gaven in interviews aan de kijker te willen opsluiten in een snelkookpan. Hem midden in de chaos van de rellen te willen plaatsen waar slechts het recht van de sterkste geldt. Ongelijkheid leidt tot onrust leidt tot vernietiging, willen ze zeggen. En er hoeft maar weinig te gebeuren of het huidige Frankrijk staat daadwerkelijk een soortgelijke burgeroorlog te wachten.

In die opzet zijn ze geslaagd. Athena, dat gaandeweg steeds meer gaat aanvoelen als een opera, overdondert én beangstigt. Gavras en Ly trappen helaas ook in een valkuil. Bij zo’n extreme vorm vol lange takes en knap gechoreografeerde wanorde is er weinig ruimte voor reflectie en karakteruitdieping. De broers zijn iets te veel vertegenwoordigers van een idee in plaats van echte mensen met grijstinten. Maar soms is alleen voelen genoeg. Op technisch vlak is dit beslist de meest verbluffende film van het jaar.

Regie: Romain Gavras. Hoofdrollen: Dali Benssalah, Sami Slimane, Anthony Bajon en Ouassini Embarek

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: