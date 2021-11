Netflix toont trailer voor allerlaatste deel La casa de papel

Assistent-regisseur Rust ‘geschokt en bedroefd’ door schietinci­dent

David Halls, de assistent-regisseur die op de filmset van Rust het wapen aan acteur Alec Baldwin overhandigde waarmee cameravrouw Halyna Hutchins werd doodgeschoten, heeft voor het eerst sinds het fatale ongeluk van zich laten horen. ,,Ik ben geschokt en bedroefd door haar overlijden’', aldus Halls in de New York Post. Hij noemde Hutchins een van de meest getalenteerde mensen met wie hij had samengewerkt.

2 november