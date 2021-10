Netflix trakteert fans Undercover op nieuwe trailer

In de gloednieuwe teaser is te zien hoe Tom en Ferry, die elkaar wel kunnen villen, toch met elkaar moeten samenwerken om een betere toekomst te verzekeren. De twee wordt opgedragen geen geweld te gebruiken, maar die afspraak nakomen blijkt lastig te zijn. Bovendien moeten Tom en Ferry elkaar leren vertrouwen. Ook dat vergt heel wat moeite, aangezien Tom degene is die Ferry achter de tralies wist te krijgen.

In de nieuwe reeks komt Ferry weer op vrije voeten en ontdekt hij dat zijn plaats in de top van de xtc-wereld is ingenomen door een nieuwe bende, geleid door de Turkse echtelieden Serkan en Leyla Bulut. Ondertussen is Bob weg bij de politie en hangt hem zelfs een rechtszaak boven het hoofd. Dankzij een deal met de politie kan hij zijn leven weer op de rails krijgen, maar dan komt hij Ferry tegen die nog een appeltje met hem te schillen heeft.



Het derde seizoen van Undercover is vanaf 21 november te zien op Netflix. Acht weken lang verschijnt er iedere zondag een nieuwe aflevering.