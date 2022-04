Netflix verwijdert Batman v Superman: Dawn of Justice en 40 andere titels

Acteur Huub Stapel maakt serie voor Omroep MAX

Huub Stapel is volgende maand te zien in een vierdelige documentaireserie over de Zuiderzee en de bouw van de Afsluitdijk. De acteur presenteert de Omroep MAX-documentaire Eens ging de zee hier tekeer, waarvan de eerste aflevering op zaterdag 28 mei bij NPO 2 te zien is.

