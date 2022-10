Netflix voegt na aanhoudende kritiek disclaimer toe aan The Crown

Britse oud-pre­mier Major noemt The Crown ‘een lading onzin’

Sir John Major, oud-premier van Groot-Brittannië, noemt het nieuwste seizoen van The Crown ‘een lading onzin’. De zoon van wijlen koningin Elizabeth zou in de serie fictieve gesprekken hebben met premier Major over het mogelijk afzetten van zijn moeder, toen hij nog prins was. Het nieuwste seizoen van de Netflix-serie gaat op 9 november in première.

17 oktober