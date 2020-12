Netflix weigert kijker steeds te zeggen dat The Crown fictie is

De Amerikaanse streamingdienst Netflix is niet van plan zijn kijkers er steeds weer op te wijzen dat de populaire serie The Crown fictie is. Het Britse ministerie van Cultuur had het bedrijf gevraagd bij elke aflevering een disclaimer te plaatsen om aan te geven dat verhaal niet op waarheid berust maar is verzonnen.

Cultuurminister Oliver Dowden is een van de vele prominenten in Groot-Brittannië die vindt dat het script, waarin acteurs leden van het Britse koninklijk huis vertolken, de kijkers mogelijk op het verkeerde been zet en daardoor het aanzien van de 'royal family' beschadigt.

,,We hebben The Crown altijd gepresenteerd als drama en hebben er alle vertrouwen in dat onze abonnees snappen dat het fictief werk is gebaseerd op historische gebeurtenissen”, reageerde Netflix zondag in Britse media. ,,Daarom hebben we geen plannen - en zien daartoe ook geen noodzaak - een disclaimer toe te voegen.”

Affaire

Het vierde seizoen van The Crown focust onder andere op de relatie tussen prinses Diana en prins Charles en de moeilijke verhouding tussen de Queen en voormalig premier Margaret Thatcher. Kritiek komt onder andere op de scènes waarin verteld wordt dat Charles ook tijdens z’n huwelijk een affaire had met Camilla Parker Bowles. In realiteit hebben de twee tijdens die periode jarenlang geen contact gehad.

