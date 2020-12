Netflixserie Bridgerton smaakt als een verboden vrucht

PowNed haalt benodigde 50.000 leden binnen: ‘Groter dan ooit’

29 december Het is PowNed gelukt: de 50.000 leden die ze nodig hadden om toe te kunnen treden tot het Nederlandse publieke omroepbestel zijn binnen. Het is inmiddels de derde keer dat de omroep dat target weet te behalen. ‘Met het huidige aantal van bijna 60.000, zijn we groter dan ooit’, laat voorzitter Dominique Weesie weten.