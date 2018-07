Neve Campbell: We zijn nergens meer veilig

video Makayla (15) verovert hart Heidi Klum en pakt finaleplek America's Got Talent

13:07 Scholiere Makayla Phillips uit Canyon Lake (Californië) is de laatste kandidaat van het dertiende seizoen van America's Got Talent die in één klap door is naar de finale. De 15-jarige brunette pakte jurylid Heidi Klum in met haar vertolking van Warrior van Demi Lovato.