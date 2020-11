Nick & Simon klinken als Simon & Garfunkel: met dank aan een banaan

Een man in een zwart overhemd slaat met een banaan op een snaredrumvel dat nog in de plastic verpakking zit. Een ander trommelt op de achterkant van een gitaar, Nick Schilder (36) roffelt op een instrumentenkoffer en Simon Keizer (36) klapt met zijn handen mee op het ritme. Het is geen manier om gezamenlijke verveling te verdrijven, maar een illustratief moment uit de opnamesessie van NSG, in de Henson Studio’s in Los Angeles.