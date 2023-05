Nick laat Volendamse sound achter zich: ‘Platenbaas denkt dat het internationaal ook kan aanslaan’

de stijl van... Lady Gaga joeg iedereen de stuipen op het lijf met haar kleding, tot haar transforma­tie

Een jurk van rauw vlees, een bh met vlammen of een kogelvrije Schiaparelli: als het op storytelling aankomt, durft Lady Gaga álles aan. Zowel letterlijk als figuurlijk. Modejournalist Josine Droogendijk dook in haar walk-in closet en heeft de meest opvallende, bizarre looks op een rij gezet.