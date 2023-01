Nick over Simon: ‘We hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we niet de deur bij elkaar plat lopen’

Afgelopen zomer werd bekend dat Nick en Simon na 17 jaar als muzikaal duo uit elkaar gaan. Dat nieuws kwam eerder naar buiten dan de bedoeling was, legt Kirsten (38) - sinds 2016 de vrouw van Nick - uit. Ze schrok toen haar moeder de cover van weekblad Privé stuurde. ,,Ik dacht echt: hoe kan dit? Het overviel mij. Aan de andere kant was het ook wel prettig dat het out in the open was en dat ik er met mensen over kon praten.’'

Nick (39) zit nu in de fase van ‘de laatste keren’. ,,Dat is gek, maar het is ook de nieuwe realiteit. De afscheidsconcerten in Ahoy zullen wel emotioneel beladen gaan worden en er zullen nog wel meer moeilijke momenten komen.’' De Volendammer vindt het jammer dat de berichten over een vermeende ruzie tussen hem en Simon groot zijn uitgemeten. ,,Je moet je er niet te veel door van slag laten brengen, maar aan de andere kant heeft alles zijn grenzen. De media doen alsof het een keiharde waarheid is, terwijl wij weten dat het niet zo is.’' Volgens Nick zullen zijn fans ‘ook wel merken dat er geen ruzie is’. ,,Want Simon en ik blijven op zoveel vlakken samenwerken.’'

Op de vraag of het stel nog over de vloer komt bij Simon en zijn vrouw Annemarie, reageert Nick: ,,We hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we niet de deur bij elkaar plat lopen. We komen ze wel geregeld tegen, want we zitten in dezelfde vriendengroep. Wij kunnen heel goed met elkaar overweg, maar zijn niet 24/7 beste vrienden.

Als collega’s brengen we veel tijd samen door en dan zijn er ook dagen dat je wat minder met elkaar praat.’’ En: ,, De tijd zal leren hoe onze band zich in de toekomst ontwikkelt. Doordat Nick & Simon wegvalt, kan het zijn dat we elkaar privé vaker gaan opzoeken. Het kan ook zijn dat ieder meer zijn eigen weg gaat.’’

