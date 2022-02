Nick rekent af met kritiek op wasbordje en Yvon heeft vieze handen

Nieuwe Costa!!-film eind april op het witte doek

De langverwachte nieuwe Costa!!-film gaat 28 april in de bioscopen draaien. Dat heeft producent NL Film vandaag laten weten. De film zou in eerste instantie begin dit jaar al in première gaan. Maar dit kon niet doorgaan vanwege de onverwachte lockdown die het toen demissionaire kabinet half december aankondigde.

10 februari