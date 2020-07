Nick Schilder en Rico Verhoeven te zien in Misfit 3

Dat maakten producent NewBe en distributeur Splendid Film vandaag bekend. Verhoeven was al eerder in een film te zien; hij speelde een bijrol in bioscoophit De Film van Dylan Haegens. Maar voor zanger Nick is het wel de eerste keer dat hij een rol speelt. De Volendamse chansonnier was wel als zichzelf te zien in hitfilm Gooische Vrouwen II.