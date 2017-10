Nick Schilder: Presenteren is een zenuwslopende bezigheid

Nick Schilder (33) maakt vanavond zijn debuut als presentator in het nieuwe SBS6-programma Keep It Cool . Het presenteren bevalt de zanger beter dan hij vooraf had gedacht. De Volendammer vond het doodeng en zenuwslopend, maar is tevreden over het resultaat.

Nick Schilder tekende in 2015 een driejarig contract bij de zender, samen met Simon Keizer. Beiden waren te zien in de muziekshow Lekker Nederlands, als teamcaptains in Zullen we een spelletje doen en al reizend in Talenten zonder centen. Vorig najaar jureerde Nick, zonder Simon, in The Next Boy/Girl Band.

In zijn nieuwe programma Keep it Cool geeft Nick als presentator zelf leiding aan de spellen waarin bekende Nederlanders tegen hun eigen hartslag strijden. ,,Ik had al langer de ambitie om iets op presenteergebied te proberen. Keep It Cool is een programma dat me gelijk aansprak. Ik doe zelf graag mee aan een pub- of kennisquiz, of iets wat draait om trivia of algemene kennis", zegt Nick.

Hartslagen

Voor elke vraag of opdracht 'krijgt' de gast tweehonderd hartslagen als tijd. Elke overgebleven hartslag is geld waard. En hoe meer hartslagen er overblijven, hoe meer er te winnen valt voor een goed doel van De VriendenLoterij. ,,Er vliegen per aflevering tienduizenden euro's tegelijk de deur uit. Het maakt het zenuwslopend als de hartslag gelijk staat aan tijd. Voor mij was het ook zenuwslopend omdat ik voor het eerst iets presenteerde. De screentest vooraf vond ik doodeng en ook tijdens de opnamedagen moest ik mijn weg vinden. Ik denk dat ik uiteindelijk geen geweldige, maar wel een goeie job heb gedaan en ik heb gemerkt dat ik het nog veel leuker vond dan ik dacht."

BN'ers

In Keep it Cool ontvangt Nick bekende Nederlanders als Giel Beelen, Glennis Grace en Xander de Buisonjé. Jamai, Babette van Veen, Toine van Peperstraten en Maan doen mee en ook Simon zal uiteraard niet ontbreken als deelnemer. Zij mogen ieder twee vrienden meenemen, die meespelen maar ook de taak hebben om het hoofd koel te houden van hun bekende vriend of vriendin.