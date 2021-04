Nick, Simon & Kees in het spoor van ABBA: ‘Kees is de hele trip helemaal starstruck’

Het was vorig jaar een van de ontdekkingen van de Nederlandse televisie: Nick Schilder (37) en Simon Keizer (36) die met collega Kees Tol (39) naar New York reisden om te zien hoe dicht ze konden komen bij hun idolen Paul Simon en Art Garfunkel. In Homeward Bound, genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring, kwam het uiteindelijk niet tot een ontmoeting, hoewel Paul Simon achteraf nog wel een videoboodschap insprak.



In Nick, Simon & Kees: Take a chance on me is het ultieme doel de bandleden van ABBA in levende lijve te treffen. Maar vlak onder die droomwens zit optreden met de band die ABBA begeleidde tijdens concerten. Dat lukt Nick & Simon sowieso. ,,Zweden is eigenlijk nog een kleiner land dan Nederland’’, zegt Nick. ,,We kwamen vrij snel in de buurt van ABBA, kregen contact met mensen die dicht bij het vuur zitten.’’