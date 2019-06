Nickelodeon maakt prequel Spongebob Squarepants

Oud-adviseur van Madonna mag haar lingerie en brief van Tupac gewoon verkopen

21:10 Madonna heeft het gevecht in de rechtbank met haar voormalige vriendin en adviseur Darlene Lutz over persoonlijke eigendommen als een break-upbrief van Tupac en gedragen lingerie verloren. Lutz wil deze verkopen, Madonna wil dit voorkomen, maar de Queen of Pop heeft in 2004 een overeenkomst getekend die haar nu de kop kost. De rechtbank oordeelde dat de zangeres dat document niet had moeten tekenen, schrijft Reuters.