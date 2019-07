Nicki Minaj cancelt show om vrouwen- en lhbt-rechten aan te kaarten

,,Hoewel ik niets liever wil dan optreden voor mijn fans in Saoedi-Arabië, geloof ik na dieper in het onderwerp gedoken te zijn dat het belangrijker is mij uit te spreken vóór betere vrouwen- en lhbt-rechten in het land", aldus de Amerikaanse artiest.



Minaj zou op 18 juli optreden in Jeddah. The Human Rights Foundation riep haar vorig week op van het concert af te zien. In Saoedi-Arabië hebben vrouwen bij wet veel minder rechten dan mannen. Zo zijn er gescheiden restaurants en scholen voor mannen en vrouwen. Vrouwen mogen sinds een paar jaar wel leren autorijden in het land. De wet schrijft verder voor dat mannen die seks hebben met mannen ter dood moeten worden veroordeeld.



Onder anderen One Direction-zanger Liam Payne gaat wel optreden op het muziekfestival. Ook de Nederlandse dj Tiësto heeft de afgelopen jaren meerdere malen opgetreden in Jeddah, ondanks oproepen van mensenrechtenorganisaties dat vanwege de beroerde situatie voor vrouwen en lhbt's niet te doen. De Saoedische kroonprins ligt bovendien onder vuur voor het laten vermoorden en het in stukken zagen van de kritische journalist Jamal Kashoggi in oktober 2018.