‘Nicki Minaj kletst uren met gedupeerde fans na cancellen concert’

Nicki was genoodzaakt haar optreden vlak voor aanvang af te zeggen vanwege technische problemen in het stadion. ,,We proberen al uren alles aan de gang te krijgen’’, legde de rapper uit op het podium. Vervolgens schudde ze vele handjes en ging ze het publiek in om te kletsen met haar fans. Nicki is van plan de show op een later moment in te halen.



,,Ik baal enorm, mijn hart is gebroken’’, schreef de populaire artiest afgelopen nacht op Instagram. ,,Soms kan ik mijn fans niet geloven. Na uren en uren wachten, probeerden ze toch begripvol te zijn. (...) Sommige fans kwamen uit Oostenrijk, Nigeria, et cetera. Ik heb veel fans ontmoet en ze hadden de beste, liefste energie.’’



Het concert in Slowakije maakte deel uit van de tour waarmee Nicki momenteel door Europa reist. Volgende maand doet ze Nederland aan, op 25 maart staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam.