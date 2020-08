Nicky Romero heeft corona en moet shows op Texel afzeggen

Nicky Romero moet noodgedwongen een streep zetten door de twee shows die hij vandaag in het kader van Het Strand van 2020 op Texel zou geven. De dj is positief getest op corona en moet in quarantaine. ,,Ik heb nergens last van gelukkig, alleen ik ruik en proef wat minder dan ik gewend ben”, laat Nicky weten. ,,Dit is gewoon domme pech.”

,,Ik voel me prima. Ik hoest niet, ik nies niet. Ik heb vorige week nog gewakeboard en volop gesport", zegt Nicky tegen persbureau ANP. Hij liet zich uit voorzorg testen op het longvirus. ,,Als ik in een land kom waar het heel warm is en er veel airco is, krijg ik al snel last van mijn holtes. Nu met die hittegolf in Nederland staan ook hier de airco's op maximaal. Dus ik dacht: daar hebben we het weer. Maar mijn boterham met kaas smaakte minder goed door de problemen met ruiken en proeven, dus ik dacht: ik laat me toch maar testen.”

De 31-jarige dj was aanvankelijk van plan zich na zijn shows te laten testen op corona. ,,Eerst die shows dacht ik, maar het gaat ook om andermans gezondheid. Ik zou vrijdag twee shows verzorgen voor 120 man publiek. In overleg met de organisatie heb ik besloten het zekere voor het onzekere te nemen. En zo zie je maar: ook zonder heftige klachten kan je het virus bij je dragen.”

Dat hij nu niet op kan treden op Texel vindt Nicky met name vervelend voor de mensen die kaarten hebben gekocht voor zijn shows. ,,Ik baal vooral voor de mensen die een leuke dag gepland hadden, niet zozeer voor mezelf.”

Supermarkt

Nick Rotteveel, beter bekend als Nicky Romero, heeft geen idee waar hij corona heeft opgelopen. De mensen in zijn directe omgeving, onder wie zijn ouders, hebben geen klachten. ,,Mijn vorige show was in Bonn en ik was begin deze week in Berlijn voor een videoshoot, maar ik kan het net zo goed opgelopen hebben in de supermarkt. Je weet het gewoon niet. Ik heb me aan alle regels gehouden en altijd afstand gehouden.”

Nu Nick positief is getest moet hij minimaal één week in thuisquarantaine. ,,Ik heb thuis gelukkig een studio, gym, jacuzzi en sauna. Ik kan daar dus alles doen, het is alleen wat minder gezellig." De kans is groot dat de dj de komende dagen veel in zijn studio te vinden is. ,,Wie weet levert dat nog een coronasong op", grapt hij.

Lees verder onder de foto

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Level uitspelen

Vanwege het verplichte thuiszitten mist Nick meer dan de shows op Texel. ,,Maar over al die andere dingen kom ik wel heen. Ik had bijvoorbeeld nog opnames voor een Nederlandse film gepland staan, die moeten worden verplaatst. De shows op Texel, daar had ik echt veel zin in. Ik heb nog meer shows in mijn agenda staan, maar van alles is het de vraag of het door kan gaan. Dat Het Strand doorgaat, was zeker. Het is heel vervelend voor de mensen die de boot hebben gepakt naar Texel.”

Nick draaide al eerder tijdens Het Strand van 2020 en vond dat heel bijzonder. ,,Ik maak ook sets voor een greenscreen voor de virtuele wereld, maar als dj heb je toch de behoefte om voor een publiek te staan. Dat was tijdens Het Strand overigens enger dan op een groot festival, want je staat voor een veel kleiner publiek. Ik zag het als een level van een spel dat ik kon uitspelen. Als ik mensen aan het dansen kreeg, had ik het level uitgespeeld.”

Wake-up call

De mensen die vrijdag naar een van de twee shows van Nicky zouden gaan, krijgen nu een set van dj Quintino. Hij stond zaterdag nog op Het Strand van 2020. ,,Daarnaast zoeken we met Nick naar een datum voor een vervangend optreden, zodat de mensen die een kaart hebben alsnog een show van Nicky Romero krijgen", zegt Machiel Hofman van evenementenbureau Tribe, dat Het Strand van 2020 organiseert. De vervangende show vindt waarschijnlijk in oktober plaats.

Hofman snapt de teleurstelling die sommige bezoekers zullen hebben, maar is blij dat Nick op tijd heeft gehandeld. ,,Zo hebben we erger kunnen voorkomen." Nick hoopt dat zijn verhaal een wake-up call is voor iedereen die mogelijk lichte klachten heeft. ,,Laat je testen, ook bij de minste klachten, want je kan corona bij je dragen. Je hoeft niet alle klachten te hebben, al heb je er maar één. Neem het serieus en laat je testen. Het gaat om de gezondheid van iedereen."

Bekijk hier onze trending entertainmentvideo's: