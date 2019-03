Nicolas Cage slechts 96 uur getrouwd, maar deze celebs kunnen er ook wat van

De Amerikaanse acteur Nicolas Cage is zijn kersverse vrouw Erika Koike na vier dagen al zat en heeft de scheidingspapieren ingediend. Uniek is de flitsscheiding zeker niet: deze Hollywoodsterren dumpten hun partner ook vlak na het altaar.

Britney Spears en Jason Alexander

Wie denkt dat 96 uur getrouwd zijn kort is, Hit Me Baby One More Time-zangeres Britney Spears verslaat Cage met slechts 55 uur. Spears en haar jeugdliefje Jason Alexander verloofden zich in Las Vegas en besloten na een wilde nacht ook maar gelijk te trouwen. Toen haar manager en haar familie verontwaardigd reageerden op de impulsieve beslissing, annuleerde Brit de boel weer. In haar scheidingsaanvraag gaf ze toe dat ze naderhand ‘niet goed snapte’ waarom ze was getrouwd en dat ze ‘niet in staat was’ het huwelijk te accepteren.

Volledig scherm Brit en Jason waren te impulsief. © Britney Spears met ex-verloofde Jason Trawick. EPA

Kim Kardashian en Kris Humphries

Kim Kardashian en voormalig topbasketballer Kris Humphries leken een perfect koppel totdat zich (na een relatie van twee jaar) na hun bruiloft in de zomer van 2011 al snel de eerste scheurtjes in hun romance begonnen te vertonen. Hun huwelijk duurde 72 dagen, de scheiding was een feit slechts twee weken nadat de uitbundige bruiloft was uitgezonden op E! News.

La Kardashian liet verschillende keren weten dat ze erop hoopte dat haar huwelijk voor altijd zou zijn. ,,Maar sommige dingen gaan niet als gepland. We blijven vrienden en wensen elkaar het beste’’, aldus de wulpse realityster. Naar verluidt zou Kim zich veel te snel in het huwelijk hebben gestort en al tijdens haar huwelijksreis hebben bedacht dat het niet lang meer zou duren. Sinds 2014 is ze getrouwd met rapper Kanye West, met hem heeft ze drie kinderen: Saint, North en Chicago.

Volledig scherm Kris Humphries met Kim Kardashian in betere tijden (2011). © EPA

Aaliyah en R. Kelly

In 1994 schokte zanger R. Kelly de showbizzwereld met het plotselinge nieuws dat hij en r&b-zangeres Aaliyah elkaar het jawoord hadden gegeven. Aaliyah Dana Haughton was toen nog maar 15 jaar oud en dus minderjarig. Volgens Vibe Magazine, dat een kopie van het huwelijkscertificaat afdrukte, had Aaliyah zich voorgedaan als 18-jarige. Toen haar ouders lucht kregen van de bizarre ontwikkelingen, ondernamen ze actie en lieten ze het huwelijk na 90 dagen nietig verklaren. Dat was ook het einde van de relatie.

In augustus 2001 sloeg het noodlot toe, toen het vliegtuigje waarin Aaliyah zat - met als bestemming de Bahama’s - neerstortte. Aaliyah, een aantal van haar collega’s en de piloot waren op slag dood.

Volledig scherm Aaliyah in 2000. © AFP

Bradley Cooper en Jennifer Esposito

Hollywoodacteur Bradley Cooper en NCIS-actrice Jennifer Esposito kozen in december 2006 voor een sprookjeshuwelijk in Zuid-Frankrijk. Vier maanden later ging de relatie als een nachtkaars uit toen de celebrity’s bekendmaakten ‘onverenigbare meningsverschillen’ te hebben. In november 2007 werden de handtekeningen onder de scheidingspapieren gezet.

Esposito sprak jaren later de opvallende woorden uit, dat ze ooit een relatie had gehad met iemand die een ‘gemene, koude kant’ had. Gedacht wordt dat ze daarmee op Cooper doelde. Tijdens de uitreiking van de Oscars vorige maand haalde ze kort uit naar de acteur door onder een foto van Cooper en zijn A Star is Born-tegenspeelster Lady Gaga met ‘Ha’ te reageren. Volgens de jongste geruchten zouden Cooper, die sinds 2015 getrouwd is met Irina Shayk, en Gaga meer dan vrienden zijn.

Volledig scherm Fans hopen dat er meer speelt tussen Bradley Cooper en Lady Gaga. © EPA

Renée Zellweger en Kenny Chesney

De Britse Renée Zellweger, bij het grote publiek bekend van haar rol in de Bridget Jones-films, stapte in 2005 in het huwelijksbootje met countryzanger Kenny Chesney, na eerdere relaties met onder anderen George Clooney, White Stripes-frontman Jack White, Jim Carrey en Rory Cochrane. Zellweger en haar grote liefde werden regelmatig stapelverliefd gefotografeerd, maar vier maanden na het omschuiven van hun trouwring was het klaar.

In september vroeg Zellweger een nietigverklaring aan, die in december 2005 werd verleend. De reden van de scheiding werd ingediend onder de vermelding van ‘fraude’. Later lichtte Zellweger toe dat die term ‘legale taal’ was voor de weerspiegeling van Chesneys karakter. In 2016 vertelde ze dat ze het huwelijk als een gat in haar geheugen zag. ,,Ik was het ook even helemaal vergeten. Best een groot ding om niet meer te herinneren, toch?’’ zei ze.

Van december 2009 tot maart 2011 was de blondine samen met Bradley Cooper. Voor zover bekend is ze nu single.

Volledig scherm Renée Zellweger in 2005. © AP

Pamela Anderson en Kid Rock

Niets zo wisselvallig als het onstuimige liefdes-cv van Playboymodel Pamela Anderson. Ze trouwde niet één keer, maar vier keer met singer-songwriter Kid Rock. Hun opvallendste en kortste huwelijk in juli 2006 mondde uit in een bikiniceremonie op een jacht in het mondaine St. Tropez. 122 dagen later was de scheiding een feit.

Andersons huwelijken met filmproducent Rick Salomon en de Franse voetballer Adil Rami duurden ook niet lang; van 2007 tot 2008 en van 2014 tot 2015. Met haar eerste echtgenoot, de Griekse Mötley Crüe-drummer Tommy Lee, was de playmate van 1995 tot 1998 getrouwd. Met hem kreeg ze twee zoons: Brandon Thomas (22) en Dylan Jagger (21).

Volledig scherm Pamela en Kid Rock, hier in 2002, trouwden meerdere keren. © REUTERS

Eddie Murphy en Tracey Edmonds

Het huwelijk van Eddie Murphy en zakenvrouw Tracey Edmonds in 2008 duurde zo kort dat het niet eens in zijn Wikipedia-paspoort vermeld staat. Murphy en Edmonds besloten na amper twee weken uit elkaar te gaan. Ze werden het er onder meer niet over eens of Tracey de naam van de acteur zou aannemen of niet. De bruiloft werd groots aangepakt op een privé-eilandje bij Bora Bora. Toen dat niet juridisch bindend bleek, reageerden ze opgelucht. Eenmaal terug in de VS legden ze uit dat een legaal huwelijk er niet inzat. Vandaag de dag zijn ze dan ook niet meer dan vrienden.