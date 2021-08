Nicolette blundert in het water en Peter Gillis is opa geworden

Proces tegen R. Kelly begonnen: ‘Meisjes kwamen zelf op hem af’

9:50 De vrouwen die de Amerikaanse zanger R. Kelly beschuldigen van misbruik wisten precies wat hen te wachten stond toen ze iets met hem begonnen. Dat stelde de advocaat van de zanger gisteren in de rechtbank van New York tijdens de eerste zitting in het proces tegen Robert Kelly.