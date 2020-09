Nicolette is weer een glamourpoes en Monique deelt gezinsgeluk

Nienke Plas en haar vriend Resley zijn getrouwd

10 september Nienke Plas (34) en haar grote liefde Resley Stjeward (35) zijn vandaag in het huwelijksbootje gestapt. De vlogger en presentatrice deelt foto’s van de heuglijke gebeurtenis op Instagram. Nog niet in een trouwjurk, want het stel is slechts getrouwd bij het stadskantoor.