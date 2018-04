Nicolette Kluijver beschuldigd van mishandeling shetlandpony

Michiel Huisman sluit rol in Nederlandse film niet uit

13:03 Michiel Huisman, onze meest succesvolle acteur in het buitenland, wil best nog wel eens in een Nederlandse speelfilm spelen, maar dan moet het wel 'iets unieks Nederlands zijn.' ,,Ze moeten me niet vragen voor een simpel boy-meets-girl-verhaal, dat wordt al te vaak gedaan", zei Huisman (36) vandaag tegen deze krant over zijn nieuwe film The Guernsey Literary Society.