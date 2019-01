Nicolette Kluijver kondigt scheiding aan

‘Het beste wat je soms kunt doen als je van iemand houdt, is ze laten gaan', viel er gisteravond te lezen op het account van de blondine. Middels die quote maakte Kluijver bekend te gaan scheiden van chirurg Joost Staudt. Het verdrietige nieuwtje was echter weer binnen een mum van tijd verwijderd op haar account.



In 2016 liet Kluijver in een interview met Grazia weten het lastig te vinden om monogaam te blijven. Tóch was ze toen van mening dat scheiden geen optie is. ,,Ook al gaat hij nu met twee secretaresses, of twee verpleegsters in de lift, dan moeten we daar gewoon uitkomen. We hebben drie kleine kinderen samen, dus in mijn hoofd is uit elkaar gaan echt geen optie", zei ze daarover.



Kluijver en Staudt hebben drie kinderen: dochter Isabella en de tweeling Ana-Sofia en Jesse Joost. De twee gaven elkaar in 2012 het jawoord.



Het management van de presentatrice is op dit moment nog niet bereikbaar voor commentaar.