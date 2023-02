Nicolette pakt haar biezen en Katja kent geen schaamte

Voor het eerst heeft festival Lowlands drie vrouwelij­ke headliners, prijs ticket stijgt naar 300 euro

Billie Eilish, Florence and The Machine en Nothing But Thieves zijn drie van de eerste 39 namen die festival Lowlands woensdag bekendmaakt. Ook het Belgische technofenomeen Charlotte de Witte mag een avond afsluiten in de grootste tent - de Alpha - tijdens het driedaagse festival in Biddinghuizen. Daarmee telt Lowlands voor het eerst drie vrouwelijke headliners.

12:31