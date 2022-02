Nicolette stelt nieuwe liefde voor en Miljuschka is geraakt door Cupido

Dr. Phil ontkent aantijgin­gen over 'giftige' werksfeer

Phil McGraw heeft gereageerd op de verhalen over de ongezonde werksfeer die er zou hangen bij zijn dagelijkse televisieprogramma The Dr. Phil Show. BuzzFeed publiceerde gisteren een uitgebreid rapport waarin voormalige én huidige medewerkers spraken over verbale mishandeling, angst en intimidatie die ze ervaarden tijdens hun werk. McGraw noemt de aantijgingen ‘ridicuul’. Dit meldt E! News.

