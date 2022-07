Nicolette van Dam en Bas Smit zeggen sorry na chaos bij evenement De Amsterdamse Zomer

met video Bioscopen in zwaar weer: producen­ten spelen op safe met Minions, Jurassic World en Top Gun

Succesfilms als Top Gun: Maverick, Jurassic World: Dominion en vanaf vandaag ongetwijfeld ook Minions: The Rise of Gru geven de in crisis verkerende bioscoopsector weer hoop. Maar er bestaat ook scepsis. Is het eigenlijk wel slim om te blijven drijven op dit soort ‘veilige’ blockbusters?

30 juni