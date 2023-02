Nielson erkent na overspelgeruchten: ‘Heb het thuis flink verkloot’

Met videoZanger Nielson (33) zegt dat hij het ‘thuis flink heeft verkloot’ door vreemd te gaan met een fan terwijl hij getrouwd is. De artiest is nog altijd samen met zijn jeugdliefde Hanna, de twee kijken of hun relatie nog toekomst heeft. ,,Ik heb iemand van wie ik heel veel hou heel veel pijn gedaan.’’

Niels Littooij, zoals hij echt heet, reageert op eerdere publicaties van roddelvlogger Yvonne Coldeweijer. Die deelde eind vorig jaar onder meer gesprekken die een fan met Nielson zou hebben gevoerd en waarin hij haar uitnodigde op zijn hotelkamer. Ook toonde ze beelden waarop de artiest slapend te zien zou zijn. Aanvankelijk wilde hij het verhaal bevestigen noch ontkennen, nu zegt hij inderdaad de fout in te zijn gegaan.

,,Ik zit nu in de situatie dat ik daar verantwoordelijkheid voor probeer te nemen’’, zegt hij tegen RTL Boulevard. ,,Ik heb geluk met een vrouw die me heel goed kent en die me ook de gelegenheid geeft om die verantwoordelijkheid te nemen. Want dat doet ze echt fantastisch. We zijn aan het zoeken naar een weg hieruit samen.’’

Waar de artiest eerder benadrukte dat dit een privéprobleem is, zegt hij nu zijn gedrag te ‘ownen’, er niet van ‘weg te lopen’ en er ‘geen doekjes om te winden’. ,,Ik heb iemand van wie ik heel veel hou heel veel pijn gedaan. Dat is natuurlijk niet mijn intentie, althans, zo ben ik niet de deur uit gegaan die dag.’’

Zijn vrouw wist nog niets van zijn overspel toen de beelden online verschenen. ,,Het was een grotere shock voor mijn vrouw dan voor mij. Het is gewoon klote. Ik ben uiteindelijk toch gewoon een mens die een enorme fout heeft gemaakt.’’

Volledig scherm Nielson. © RTL

Daar heeft hij spijt van. ,,Als je het effect hiervan ziet en geen spijt hebt, dan zou je weer onmenselijk zijn.’’ De twee zijn nog samen. ,,Er is nog steeds heel veel liefde, we zijn echt aan het zoeken of we er samen uit kunnen komen.’’

Geen pauze

De artiest gaf het interview om een nieuw lied te promoten. Hij doet dan ook geen stapje terug. ,,Dat komt ook een beetje door Hanna, die doet ook geen stapje terug, die is ook doorgegaan met haar leven. We gaan juist heel proactief alles aan. Ik heb een heel mooi leven. (..) Ik ga mijn leven niet op pauze zetten.’’

Nielson en zijn jeugdliefde Hanna gaven elkaar in 2016 het jawoord in hun woonplaats Dordrecht. Op Instagram noemde de zanger zijn trouwdag de belangrijkste dag van zijn leven. ‘Op deze prachtige dag ben ik getrouwd met the beauty & the brains! Negen jaar lang was Hanna mijn vriendin en nu mag ik haar mijn vrouw noemen. Ik ben nog nooit ergens zo trots op geweest!’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: