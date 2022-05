‘Niemand is verrast als Vandaag Inside terugkeert, zeker de kijker niet’

Daarnaast aandacht voor de nieuwe dramaserie van omroep Max Tweede Hans over de 64-jarige Hans die zijn pensioen ziet naderen. Het panel is onverdeeld enthousiast.



Verder: een laatste vooruitblik op het Eurovisie Songfestival. Angela de Jong is onder de indruk van de persoonlijkheid van S10. En kort over Think inside the box, de finale van Make up your mind en het BZV-café is in de laatste minuten van de podcast heel eventjes geopend voor de fans!