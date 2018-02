'Niemand zag gelekte privégegevens van BN'ers'

RTL Nieuws meldde vanmiddag dat telefoonnummers en woonadressen van 419 mensen, onder wie veel BN'ers, tien jaar lang voor iedereen toegankelijk waren via de onbeveiligde server van de Smulders-fotografen. Onzin, zegt Edwin. Hij bracht de server achter zijn website naar eigen zeggen ongeveer een jaar geleden onder bij een ander hostbedrijf. Toen die organisatie andere software ging gebruiken, was er ineens geen wachtwoord meer nodig om van buitenaf bij een back-upbestand vol adres- en kentekengegevens te komen.



Wie genoeg technische kennis had, kon zich dus in theorie een jaar lang toegang verschaffen tot die informatie. Daarvoor, bij de vorige host, was dat volgens Smulders echt onmogelijk. In werkelijkheid logde er pas twee weken geleden voor het eerst iemand in, bevestigt het hostbedrijf. En vermoedelijk was dat RTL Nieuws zelf.