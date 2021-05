Nienke is één met de natuur en Kraantje gaat uit de kleren

Chris Rock: ‘vermoeiend dat je niks meer kan zeggen zonder dat iemand boos wordt’

21 mei Als het aan Chris Rock ligt, wordt er heel snel een einde gemaakt aan de zogenaamde ‘cancel culture’, oftewel het feit dat er tegenwoordig bijna niets meer gezegd kan worden zonder dat iemand daarvoor moet boeten. De 56-jarige Amerikaanse komiek is van mening dat de wereld een stuk minder grappig en leuk wordt als er constant maar rekening met alles en iedereen gehouden moet worden. Dat liet hij weten in een interview met de radioshow The Breakfast Club.