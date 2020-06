Nienke Plas: ‘Zonder prikkels loop ik vast’

Bliksem heet haar jongste single, die vandaag uitkomt. Het gaat, net als vijf andere tracks, over een ‘passant’ uit haar liefdesleven. Over de mannen die voorbijkwamen voor ze veertien jaar geleden haar grote liefde Resley ontmoette. Speciaal voor hem maakt ze het nummer Lucky Number 7 - het laatste nummer op haar EP - maar eerst duikt ze dus terug in de tijd. Even dat balboekje door, ter inspiratie. ,,Dat hadden mijn vriendinnen en ik echt. Daar hielden we alles in bij, ook mijn schrale lijstje. Naam, algemeen cijfer en ook - uh - de lengte. We hadden onze handpalmen opgemeten, zodat we op basis daarvan stiekem een inschatting konden maken.”