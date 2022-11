Niet eerder werd zoveel betaald voor een schilderij van Mondriaan: 51 miljoen dollar

Voor een werk van de Nederlander is niet eerder zoveel geld neergeteld. In 1983 werd hetzelfde doek nog geveild voor 2,15 miljoen dollar, toen een recordbedrag voor een Mondriaan. Compositie II gaat nu naar een anonieme Aziatische verzamelaar.

Het doek, geschilderd in 1930, toont Mondriaan (1872-1944) op het toppunt van zijn abstracte kunnen. Die werkwijze verfijnde hij tijdens een verblijf in Parijs, waar hij zich onderdompelde in de levendige kunstwereld van de jaren twintig en begin dertig. In zijn doeken uit die tijd gebruikte hij hooguit nog maar één primair kleurvlak per schilderij, in dit geval rood.