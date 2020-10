Niet getreurd, die semi-lockdown komt precies op het goede moment

Interview Claudia de Breij sliep slecht: ‘We voelen ons nu allemaal een soort Famke Louise’

10 oktober Ze was onrustig, sliep slecht, piekerde. Maar sinds Claudia de Breij terug is op het podium is ze weer in vorm. Vanavond begint ze in Carré aan een serie voorstellingen over het leven van comebackkoningin Heintje Davids.