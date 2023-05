Nieuw datingprogramma bij PowNed brengt singles meteen in de slaapkamer

Wanneer het programma wordt uitgezonden, is nog niet bekend. Voor het datingprogramma wordt nog naar vrijgezellen (18 tot 40 jaar) gezocht die mogelijk ‘klaar zijn met datingapps’. ,,Heb je Tinder, Bumble of Gindr helemaal uitgespeeld en wil je alleen nog maar in reallife daten? Doe dan mee aan het nieuwe datingprogramma van PowNed”, luidt de oproep.



De singles zullen weinig schroom moeten kennen, want het programma vraagt hen elkaar onmiddellijk te ontmoeten in de slaapkamer. ,,Het maakt niet uit waar je woont: je mag je zelfs aanmelden als je woont in een kleine studio, een studentenkamer of nog bij je ouders (op de boerderij).”