Nieuw datingprogramma Wild Romance op komst

In dit programma ontmoeten singles die off the grid leven anderen die op zoek naar een heel nieuw bestaan. Off-grid houdt in dat je zelfvoorzienend leeft, dus zonder vaste aansluiting van gas, licht en water.

De producent trof vooral in coronatijd mensen die weg wilden van de dagelijkse ratrace, aldus eindredacteur Jola van der Putten. ,,Tijdens veel van onze producties komen we prachtige verhalen tegen. En de laatste tijd, zeker sinds corona, ook steeds vaker mensen die off grid gaan. Deze verhalen kunnen we in bijvoorbeeld Ik Vertrek of Grenzeloos Verliefd niet altijd kwijt, maar verdienen het wel om verteld te worden. Daarom hebben we er nu een nieuw programma omheen bedacht”.



Waar en op welke zender Wild Romance op de buis komt, is niet bekend.