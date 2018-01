Nieuw kijkcijferdieptepunt voor RTL Late Night

RTL Late Night zakt verder weg in het moeras. De talkshow met Humberto Tan trok woensdagavond slechts 297.000 kijkers, een nieuw laagterecord. Onder meer NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff was te gast.

Nooit eerder trok het programma zo weinig publiek. Het vorige dieptepunt was op 4 december 2017, toen 315.000 mensen de uitzending zagen. RTL kondigde toen nog met trots Malala Yousafzai als gast aan, de jongste winnares ooit van de Nobelprijs voor de Vrede.

In tv-land wordt volop gespeculeerd of de latenightshow het einde van het jaar haalt. Topman Sven Sauvé van RTL gaf eerder deze maand tijdens een discussie van Broadcast Media Society aan constant te kijken naar een verbetering van de formule. En in algemene zin riep hij nog: ,,Humberto en Erland (Galjaard, programmadirecteur van RTL 4, red.) blijven, natuurlijk. Met de markt gaat het moeilijk, maar met RTL gaat het prima.''

Oud RTL-baas Fons van Westerloo gaf vorige maand in deze krant aan dat RTL Late Night urgentie mist. ,,Ik was altijd fan van Humberto, maar hij is te weinig dwingend de laatste tijd. Je hebt niet het idee dat je wat mist, als je níet kijkt. En in het begin was dat wél het geval.''